Anticipazioni Domenica In 19 aprile | tutti gli ospiti di Mara Venier

(Di giovedì 16 aprile 2020)In,19: Amadeus e Giovanna Civitillo daSarà unaIn spettacolare quella che andrà in onda il 19ha deciso di chiamare Amadeus e Giovanna Civitillo insieme. che racconteranno come stanno trascorrendo questo periodo di isolamento forzato a causa della pandemia da coronavirus che ha colpito l’Italia e il mondo intero. Lo scorso mese Amadeus ha deciso di bloccare I Soliti Ignoti per paura del coronavirus: nella sua trasmissione, infatti, arrivano persone da ogni parte d’Italia ed erano alte le possibilità di contagio. Reduce dal Festival di Sanremo dei record, Amadeus si è ritirato a vita familiare insieme alla moglie Giovanna Civitillo, volto di Detto Fatto, e stanno trascorrendo la quarantena nella loro casa romana insieme al figlio Josè. L’ultima volta che abbiamo ...

tvblogit : Domenica in e gli ospiti della trentunesima puntata (Anteprima Blogo) - SerieTvserie : Domenica in e gli ospiti della trentunesima puntata (Anteprima Blogo) - bnotizie : Beautiful, le anticipazioni della soap di Canale 5 fino a domenica 19 aprile 2020: trame, che cosa succede - Corrie… - bnotizie : Beautiful, le anticipazioni della soap di Canale 5 fino a domenica 19 aprile 2020: trame, che cosa succede - Corrie… - bnotizie : Beautiful, le anticipazioni della soap di Canale 5 fino a domenica 19 aprile 2020: trame, che cosa succede - Corrie… -

Ultime Notizie dalla rete : Anticipazioni Domenica

LaNostraTv

Compatibilmente con l’emergenza sanitaria, bisognerà aspettare l’autunno per le altre puntate. A dichiararlo era stato lo stesso attore Luca Argentero nel corso di un suo intervento del 22 marzo alla ...Francesco Le Foche per fare il punto della situazione d’emergenza sanitaria nel nostro Paese. Domenica In anticipazioni: Elena Sofia Ricci presenta Vivi e Lascia Vivere da Mara Venier Per il mondo ...