Anticipazioni Doc – Nelle tue mani | Elisa Russo | “Vorrei essere più forte”

Leggi su lanostratv

(Di giovedì 16 aprile 2020) Doc –tue, l’attrice diconfessa: “Vorreipiù fortesituazioni difficili” Bella, giovane e di talento. Simona Tabasco ènella fiction di Rai1 Doc –tue. L’attrice ha rotto il silenzio sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni, svelando le sue emozioni e raccontando cosa è cambiato nel passaggio da I bastardi di Pizzofalcone, dove interpretava l’agente Alex, alla serie tv con Luca Argentero: “Io oggi non sono più quella che ha interpretato Alex. Piuttosto vorreiio, come donna, più fortesituazioni difficili”. L’attrice diin Doc –tueha ammesso di non aver mai seguito in tv una serie medical e dipartita dalla corsia per interpretare il suo ruolo, osservando il lavoro di una vera ...