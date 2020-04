Anna: la rapper spezzina supera i confini del nostro paese e va alla conquista del mondo (Di giovedì 16 aprile 2020) È chiaro che ad Anna e alla sua “BANDO” l’Italia iniziava a star stretta. Il brano, diventato ormai un successo nel nostro paese da più di due mesi ai vertici delle classifiche digitali e ufficiali (record in Italia per un artista così giovane per ben 3 settimane al n.1 della classifica Fimi-GFK dei singoli italiani) dopo aver totalizzato oltre 19 milioni di stream, è presente ormai da qualche giorno anche nelle playlist Spotify di gran parte del mondo. Per la precisione, il brano è entrato nella classifica Viral di Spotify in Danimarca, Francia, Stati Uniti (con un picco alla posizione n.2), Svizzera, Austria, Finlandia, Canada, Svezia, Germania, Olanda, Belgio, Spagna, India, Portogallo, Repubblica Ceca, Hong Kong, Ungheria, Singapore e Taiwan. A queste si aggiunge la principale classifica Viral ossia la Global dove ... Leggi su domanipress Anna - ecco chi è la rapper di sedici anni che con “Bando” scala le classifiche - ama Nicki Minaj e canta gli scooter

VEX500N1E : anna di bando ti adoro sei la mia nuova rapper preferita - iamalainchivilo : Ufffff... i'm not upset with Anna or other ...... Just a song from Italian rapper Anna: 'Bando'. Now i change ....… - anna_annie12 : È morta la rapper Chynna | Rolling Stone Italia -

Tutto questo è il segno che “Bando” è riuscita a superare tutte le barriere di genere e legate alla lingua italiana. Classe 2003 con già oltre 304 mila follower su Instagram, ANNA è una vera ...

Anna: grande successo per Bando anche fuori dall’Italia

