Angelina Jolie al tempo del coronavirus | «Amatevi l’un l’altro e proteggete i bambini»

(Di giovedì 16 aprile 2020) Durante l’emergenza coronavirus Angelina Jolie non resta a guardare. La diva quarantaquattrenne, dopo aver donato un milione di dollari alla charity No Kid Hungry che distribuisce pasti ai bambini americani più bisognosi, torna a pensare agli altri. Prima con un articolo sulle colonne del Time e poi con una discussione via video chat con la dottoressa Nadine Burke Harris, Surgeon General della California (cioè il principale portavoce in materia di sanità pubblica dello Stato).

I bambini, per favore. Non dimenticatevi dei bambini. E di quelli che, come loro, sono tra i più fragili. È questo il messaggio che Angelina Jolie ha lanciato dalle colonne della rivista Time. Quella ...© Fornito da Rumors.it Angelina Jolie ha parlato di alcuni aspetti non considerati della quarantena. In una videoconferenza con la dottoressa Nadine Burke Harris per Time Angelia ...