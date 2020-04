Analisi Auditel della serata di mercoledì 15 aprile 2020 (Di giovedì 16 aprile 2020) La serata parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre fin verso la soglia del 25% di share, segue la curva arancione del Tg5 poco sopra il 20% di share. La curva nera del Tg La7 si porta fin verso il 6% di share, con la curva rossa del Tg2 che si ferma al 9%.L'access time vede un testa a testa fra la replica dei Soliti ignoti e Striscia la notizia con entrambe le curve fra il 15 ed il 20% di share, con la linea arancione che chiude in solitaria al 22%. Segue la curva nera di Otto e mezzo al 9% di share, quindi la linea gialla di Stasera Italia sostanzialmente appoggiata sulla soglia del 5% di share. Analisi Auditel della serata di mercoledì 15 aprile 2020 pubblicato su TVBlog.it 16 aprile 2020 12:42. Leggi su blogo Analisi Auditel della serata di martedì 14 aprile 2020

Analisi Auditel della serata di lunedì 13 aprile 2020

Analisi Auditel della serata di domenica 12 aprile 2020 (Di giovedì 16 aprile 2020) Laparte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre fin verso la soglia del 25% di share, segue la curva arancione del Tg5 poco sopra il 20% di share. La curva nera del Tg La7 si porta fin verso il 6% di share, con la curva rossa del Tg2 che si ferma al 9%.L'access time vede un testa a testa fra la replica dei Soliti ignoti e Striscia la notizia con entrambe le curve fra il 15 ed il 20% di share, con la linea arancione che chiude in solitaria al 22%. Segue la curva nera di Otto e mezzo al 9% di share, quindi la linea gialla di Stasera Italia sostanzialmente appoggiata sulla soglia del 5% di share.di mercoledì 15pubblicato su TVBlog.it 1612:42.

AndreaAAmato : #Ascoltitv analisi 15 aprile: De Filippi, Angela, Rossi Stuart replicanti? Boom per Iris, le preghiere di Tv2000, R… - tvzoomitalia : #Ascoltitv analisi 15 aprile: De Filippi, Angela, Rossi Stuart replicanti? Boom per Iris, le preghiere di Tv2000, R… - StefanoDavagni : RT @maresca_franco: IL LOCKDOWN FA CRESCERE L’ASCOLTO DEI NEO-CANALI. BOOM PER TV2000 CHE RADDOPPIA GLI SPETTATORI E’ una delle indicazion… - RinaldoPiazzoni : RT @maresca_franco: IL LOCKDOWN FA CRESCERE L’ASCOLTO DEI NEO-CANALI. BOOM PER TV2000 CHE RADDOPPIA GLI SPETTATORI E’ una delle indicazion… - alcinx : RT @maresca_franco: IL LOCKDOWN FA CRESCERE L’ASCOLTO DEI NEO-CANALI. BOOM PER TV2000 CHE RADDOPPIA GLI SPETTATORI E’ una delle indicazion… -

Ultime Notizie dalla rete : Analisi Auditel Analisi Auditel della serata di martedì 14 aprile 2020 TVBlog.it Analisi Auditel della serata di martedì 14 aprile...

La serata parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre fin verso la soglia del 25% di share, segue la curva arancione del Tg5 poco sopra il 20% di share. La curva nera ...

Analisi Auditel della serata di lunedì 13 aprile...

La serata parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre fin verso la soglia del 25% di share, segue la curva arancione del Tg5 poco sopra il 20% di share. La curva nera ...

La serata parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre fin verso la soglia del 25% di share, segue la curva arancione del Tg5 poco sopra il 20% di share. La curva nera ...La serata parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre fin verso la soglia del 25% di share, segue la curva arancione del Tg5 poco sopra il 20% di share. La curva nera ...