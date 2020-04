Ambiente | A2A accelera processo decarbonizzazione a Brescia

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 16 aprile 2020) (Teleborsa) – A2Ail percorso didel sistema energetico e decide di abbandonare da subito l’utilizzo del carbone alla Centrale Lamarmora di. Una decisione – spiega la Società in una nota – che beneficia dello stato di avanzamentoto degli investimenti già effettuati per la realizzazione degli accumuli termici alle Centrali Lamarmora e Nord; dei progetti di recupero di ulteriore calore da attività industriali; e dal termoutilizzatore. Progetti in corso di realizzazione e finalizzati ad una crescente ambientalizzazione e sostenibilità dei siti produttivi. La decisione – sottolinea A2A – punta inoltre a prevenire le criticità di scenario post Covid-19, che già fanno presagire una forte incertezza negli approvvigionamenti del carbone, materia prima il cui trasporto ...