Allen Daviau è morto, il direttore della fotografia di E.T. ucciso dal Coronavirus (Di giovedì 16 aprile 2020) Allen Daviau, il direttore della fotografia di E.T. - l'extraterrestre, 5 volte nominato agli Oscar, è morto a causa del Coronavirus: aveva 77 anni. Allen Daviau è morto a 77 anni a causa del Coronavirus, in carriera il direttore della fotografia aveva ottenuto cinque volte una nomination agli Oscar grazie a progetti molto amati e apprezzati dalla critica e dal pubblico come E.T. - L'extraterrestre. La notizia è stata data dal suo amico Colman Andrews, critico gastronomico e giornalista, rivelando che era ricoverato presso la struttura Motion Picture & Television Country House and Hospital e non è riuscito a sopravvivere al COVID-19. Allen Daviau era nato a New Orleans e ha lavorato a lungo con Steven Spielberg in occasione di film come Il colore ...

