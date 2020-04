Alitalia, altri voli di rimpatrio italiani. Fino al 4 maggio cargo giornalieri con la Cina (Di giovedì 16 aprile 2020) (Teleborsa) – Proseguono le operazioni di rimpatrio di connazionali dall’estero grazie ai voli speciali organizzati da Alitalia in coordinamento con l’Unità di Crisi della Farnesina, anche su aeroporti non serviti abitualmente dalla Compagnia. Nella mattinata di domani, venerdì 17 aprile, un Embraer 190 Alitalia effettuerà un nuovo collegamento straordinario sulla rotta Madrid-Roma, mentre nella serata del 18 aprile un Boeing 777-200ER della Compagnia trasporterà da Maputo a Roma i dipendenti di una società petrolifera. Nel primo pomeriggio, un altro Boeing 777-200ER Alitalia, velivolo di grande capienza solitamente impiegato sulle rotte di lungo raggio, riporterà a Roma numerosi connazionali da Algeri, mentre nella mattinata di martedì 21 aprile atterrerà a Fiumicino un altro volo speciale da Bangalore (India), ... Leggi su quifinanza Alitalia chiede altri 7 mesi cassa integrazione straordinaria per quasi 4mila dipendenti. Sulla compagnia ora pesa anche l’emergenza Coronavirus

(Teleborsa) - Proseguono le operazioni di rimpatrio di connazionali dall'estero grazie ai voli speciali organizzati da Alitalia in coordinamento con l'Unità di Crisi della Farnesina, anche su ...

Coronavirus, viaggio andata e ritorno verso Shanghai per prendere mascherine. VIDEO

Viaggi speciali in aereo per portare in Italia mascherine protettive ed altro materiale santario necessario per affrontare l'emergenza sanitaria da coronavirus. Alitalia si è impegnata a ritirare 12 m ...

