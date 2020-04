Alan Kurdi, via al trasferimento dei migranti, ira di Salvini: "Torna il business dell'immigrazione" (Di giovedì 16 aprile 2020) Alessandra Benignetti I 146 migranti della Alan Kurdi domani verranno trasferiti su una nave della Cin dove resteranno in quarantena per due settimane. L'affondo di Salvini: "Italiani a casa e immigrati liberi di arrivare in Sicilia" Sarà una nave della Compagnia Italiana di Navigazione ad ospitare i 146 migranti soccorsi dalla nave Alan Kurdi della Ong tedesca Sea Eye. L’ha annunciato il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in una nota diffusa nel pomeriggio. Il trasferimento inizierà nella mattinata di domani e verrà effettuato "nell'ambito della Convenzione del 18 luglio 2012" tra lo stesso ministero e la compagnia, "per finalità di interesse pubblico nel contesto emergenziale accertato dal provvedimento adottato dal Capo della Protezione civile e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti". Di fornire assistenza ai ... Leggi su ilgiornale Migranti - “episodi di autolesionismo e un tentato suicidio sulla Alan Kurdi”. Mit : “Pronta nave per la quarantena - venerdì il trasbordo”

Tentato suicidio a bordo della Alan Kurdi - le immagini dell'imbarcazione

