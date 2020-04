Al Bano canta “Felicità” sotto alle finestre di medici e infermieri del Policlinico di Bari costretti a stare lontani dalle famiglie (Di venerdì 17 aprile 2020) Felicità, servirebbe tanto in questi giorni. E allora ci ha pensato Al Bano Carrisi a portarne un po’: il cantante si è recato non distante dal Policlinico di Bari e si è fermato fuori dalla struttura che ospita gli operatori intonando le parole e le note della sua canzone più famosa: Felicità. Un omaggio, un supporto morale, per tutti i pazienti ricoverati nella struttura attraverso un gesto rivolto al personale medico-sanitario che da settimane è alle prese con la gestione e le difficoltà derivate dall’emergenza sanitaria del coronavirus anche in Puglia. La musica ha interrotto, per qualche minuto, quella delicata routine a cui erano tutti abituati. FRANCESCO FACCHINETTI PAPÀ SEPARATO, IL TWEET D’AMORE PER LA FIGLIA MIA CHE NON PUÒ VEDERE: «MI MANCHI DA IMPAZZIRE» Il filmato di ... Leggi su newscronaca.myblog Al Bano canta "Felicità" per i medici di Bari -

