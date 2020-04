Affittare durante l’emergenza Coronavirus | «Visite nelle case solo in videochiamata»

(Di giovedì 16 aprile 2020), la situazione in Italia in tempo reale – Ultime notizie«Affittasi stanza singola a partire dall’1 maggioa ragazze lavoratrici. Vista l’emergenza, sono disponibile a mostrare la casa in», a scriverlo è Tamara Mengoni che, il giorno di Pasquetta, ha pubblicato l’annuncio su Facebook.la pandemia, infatti, ancheuna stanza può diventare difficile. Ma soprattutto diverse sono le domande che in molti si stanno ponendo: è possibile girare le città alla ricerca di una casa? Rientra davvero nei casi di necessità? Si può traslocare? Open Stanza in affitto a MilanoAnche Paolo Mastromarino «data l’emergenza Covid-19 si dice disponibile a mostrare la casa in», così come Giulio Manca che parla di «...

Il Covid-19 non ferma, del tutto, il mercato immobiliare: c'è chi affitta lo stesso e, per far visitare l'appartamento, trova metodi alternativi. Ma si può cercare casa adesso? Si può fare un trasloco ...In questo modo, infatti, si avrà la certezza di avere un’entrata fissa mensile anche durante l’emergenza (il rischio di canoni non pagati è molto alto in questo momento). Da notare, inoltre, che ...