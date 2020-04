“Acqua, nessuno sia lasciato indietro”: 1/3 della popolazione mondiale non ha accesso a servizi di acqua potabile (Di giovedì 16 aprile 2020) Si è svolto questa mattina, in diretta streaming, il convegno “Acqua: nessuno sia lasciato indietro. L’impegno delle istituzioni, della società civile e delle imprese per la tutela e l’accesso alle risorse idriche”, nel corso del quale è stata presentata la traduzione ufficiale in italiano del Rapporto mondiale delle Nazioni Unite sullo sviluppo delle risorse idriche 2019 curata dalla Fondazione UniVerde e dall’Istituto Italiano per gli Studi delle Politiche Ambientali, con il supporto del World Water Assessment Programme Unesco e con il sostegno di Utilitalia. Dalla sicurezza alimentare ed energetica allo sviluppo economico, fino alla sostenibilità ambientale. I risultati dell’edizione 2019 del Rapporto mondiale, incentrato sul tema “nessuno sia lasciato indietro”, riletti nel contesto dell’attuale ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 16 aprile 2020) Si è svolto questa mattina, in diretta streaming, il convegno “Acqua:siaindietro. L’impegno delle istituzioni,società civile e delle imprese per la tutela e l’alle risorse idriche”, nel corso del quale è stata presentata la traduzione ufficiale in italiano del Rapportodelle Nazioni Unite sullo sviluppo delle risorse idriche 2019 curata dalla Fondazione UniVerde e dall’Istituto Italiano per gli Studi delle Politiche Ambientali, con il supporto del World Water Assessment Programme Unesco e con il sostegno di Utilitalia. Dalla sicurezza alimentare ed energetica allo sviluppo economico, fino alla sostenibilità ambientale. I risultati dell’edizione 2019 del Rapporto, incentrato sul tema “siaindietro”, riletti nel contesto dell’attuale ...

amnestyitalia : Lavoravo. Ora con l'emergenza non posso più lavorare perché non ho un contratto regolare. Vivo in una tenda con alt… - Fed_Anima : RT @FUniVerde: Oggi convegno web “Acqua: nessuno sia lasciato indietro”. 1/3 della popolazione mondiale non ha accesso ai servizi di acqu… - FUniVerde : Presentata traduzione in italiano Rapporto mondiale delle Nazioni Unite sullo sviluppo delle risorse idriche 2019,… - FUniVerde : Oggi convegno web “Acqua: nessuno sia lasciato indietro”. 1/3 della popolazione mondiale non ha accesso ai serviz… - raffaellacarbo3 : @matteosalvinimi E anche qui un'altra dichiarazione FALSA, nessuno attacca la Lombardia e meno che mai i lombardi,… -

Ultime Notizie dalla rete : “Acqua nessuno Alassio, la spiaggia non c'è più: «35 euro al giorno per stare con i piedi in acqua» Corriere della Sera