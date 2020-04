A Trappeto mascherine gratis con le indennità di sindaco e giunta

Leggi su direttasicilia

(Di giovedì 16 aprile 2020) Ail, il presidente del Consiglio e gli assessori rinunciano all’indennità per acquistaree distribuirle ai cittadini. IlSanto Cosentino ha provveduto all’acquisto di 3. 110, per poterle distribuire a tutti i cittadini di. Il gesto di solidarietà è stato sposato anche dal Presidente del Consiglio Comunale e da tutti gli Assessori. Destineranno parte della propria indennità per l’acquisto delle, difficili da reperire, pur avendo effettuato diverse istanze di richiesta senza un positivo riscontro, alle autorità competenti regionali. “Una iniziativa – dice ilin una nota – in questo momento di difficoltà economica, che non va ad intaccare le risorse comunali. Siamo in attesa dell’arrivo dellee confidiamo di poterle ...