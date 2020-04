“A braccia aperte”, 10 milioni di euro per gli orfani delle vittime di femminicidio (Di giovedì 16 aprile 2020) “A braccia aperte” è il settimo bando promosso dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della poverta’ educativa minorile per sostenere interventi, da progettare insieme a partenariati qualificati e con esperienza, a favore degli orfani di vittime di crimini domestici e femminicidio. A disposizione complessivamente 10 milioni di euro, in funzione della qualita’ dei progetti che saranno successivamente elaborati. La realta’ dei cosiddetti “orfani speciali”, figli di vittime di crimini domestici prevalentemente di genere femminile, e’ tanto complessa quanto ancora sommersa: non esistono stime ufficiali sull’effettivo numero di casi. Nei casi di femminicidio, perdono la madre in modo atroce (l’assassino 8 volte su 10 e’ il loro padre) e perdono anche la figura paterna. Gli ... Leggi su ildenaro Sergio Muniz : “Milano mi ha accolto a braccia aperte” (Di giovedì 16 aprile 2020) “Aaperte” è il settimo bando promosso dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della poverta’ educativa minorile per sostenere interventi, da progettare insieme a partenariati qualificati e con esperienza, a favore deglididi crimini domestici e. A disposizione complessivamente 10di, in funzione della qualita’ dei progetti che saranno successivamente elaborati. La realta’ dei cosiddetti “speciali”, figli didi crimini domestici prevalentemente di genere femminile, e’ tanto complessa quanto ancora sommersa: non esistono stime ufficiali sull’effettivo numero di casi. Nei casi di, perdono la madre in modo atroce (l’assassino 8 volte su 10 e’ il loro padre) e perdono anche la figura paterna. Gli ...

Pontifex_it : Guarda le braccia aperte di Cristo crocifisso, lasciati salvare sempre nuovamente. #PreghiamoInsieme #VenerdìSanto - ildenaro_it : “A braccia aperte”, 10 #milioni di #euro per gli #orfani delle #vittime di #femminicidio #promosso dall’#impresa so… - gaiagiombetti : RT @eliscrivecose: Ma voi non fareste pazzie per uno con l’aria extra tossica tipo Johnny Depp? Io pur consapevole che finirei in analisi m… - Alia62890565 : RT @eliscrivecose: Ma voi non fareste pazzie per uno con l’aria extra tossica tipo Johnny Depp? Io pur consapevole che finirei in analisi m… - Josephinebtvs : RT @eliscrivecose: Ma voi non fareste pazzie per uno con l’aria extra tossica tipo Johnny Depp? Io pur consapevole che finirei in analisi m… -

Ultime Notizie dalla rete : braccia aperte”