2000 Mascherine agli Ospedali e Forze dell’Ordine: il Regalo di Paolo Palumbo, Malato di Sla (Di venerdì 17 aprile 2020) Lo avevamo conosciuto durante l’ultimo Festival di Sanremo, di cui era stato ospite. Paolo Palumbo, lo chef 22enne Malato di SLA, ha compiuto una bellissima azione di generosità, acquistando duemila Mascherine e regalandole a strutture che ne hanno bisogno. Paolo ha annunciato sui social: “Ho acquistato 2000 Mascherine mediche certificate che proteggono al 99%! Le ho acquistate per donarle all’ospedale della città in cui vivo e alle Forze dell’ordine, per proteggerli più che possiamo dal Covid-19. Ma non solo, mi rivolgo a chi ha una persona potenzialmente a rischio o a chi lavora come operatore sanitario a contatto con pazienti e non ha i presidi di protezione. Farò in modo da farti avere le Mascherine”. La prima struttura ad usufruire delle Mascherine è stata la ASSL di Oristano, che ha commentato: “Il ... Leggi su youreduaction Paolo Palumbo - 22enne malato di SLA : “Dono 2000 mascherine all’ospedale e alle forze dell’ordine”

Mascherine e beni alimentari : il Milan regala 2000 kit agli abbonati over 65 (Di venerdì 17 aprile 2020) Lo avevamo conosciuto durante l’ultimo Festival di Sanremo, di cui era stato ospite., lo chef 22ennedi SLA, ha compiuto una bellissima azione di generosità, acquistando duemilae regalandole a strutture che ne hanno bisogno.ha annunciato sui social: “Ho acquistatomediche certificate che proteggono al 99%! Le ho acquistate per donarle all’ospedale della città in cui vivo e alledell’ordine, per proteggerli più che possiamo dal Covid-19. Ma non solo, mi rivolgo a chi ha una persona potenzialmente a rischio o a chi lavora come operatore sanitario a contatto con pazienti e non ha i presidi di protezione. Farò in modo da farti avere le”. La prima struttura ad usufruire delleè stata la ASSL di Oristano, che ha commentato: “Il ...

RegLiguria : [16/4-19:00] #CoronavirusLiguria Mascherine: consegnate in tutti i Comuni sotto i 2000 abitanti (circa 170mila dis… - gnomini : RT @CaritasRoma: L'ambasciatore di Taiwan presso la Santa Sede Matthew Lee ha donato oggi 2000 mascherine per il viso alla @CaritasRoma ht… - genesdegenes : RT @RegLiguria: [16/4-19:00] #CoronavirusLiguria Mascherine: consegnate in tutti i Comuni sotto i 2000 abitanti (circa 170mila distribuzio… - st_75 : RT @Se23rex: Paolo Palumbo, il giovane chef malato di sla dona 2000 mascherine all'ospedale e alle forze dell'ordine ?????????????????? https://t.co… - Aquilanik69 : RT @Se23rex: Paolo Palumbo, il giovane chef malato di sla dona 2000 mascherine all'ospedale e alle forze dell'ordine ?????????????????? https://t.co… -

Ultime Notizie dalla rete : 2000 Mascherine Dal Rotary 2000 mascherine per la Croce Rossa di Monza Monza in Diretta Coronavirus Messina, l’Associazione San Michele in prima linea: “Aiutateci ad aiutare, insieme per le famiglie meno fortunate”

Coronavirus, a Messina la solidarietà non va in vacanza. I volontari dell’Associazione San Michele hanno realizzato oltre 2000 mascherine e grazie alle donazioni hanno acquistato e distribuito generi ...

ASSOCIAZIONE SAN MICHELE PER MASCHERINE E SPESA. AIUTACI AD AIUTARE, INSIEME PER LE FAMIGLIE MENO FORTUNATE

Sono questi i momenti in cui occorre ricordarsi, in maniera ancora più forte, quanto sia importante e necessario il senso di comunità. Ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo creato oltre 2000 ...

Coronavirus, a Messina la solidarietà non va in vacanza. I volontari dell’Associazione San Michele hanno realizzato oltre 2000 mascherine e grazie alle donazioni hanno acquistato e distribuito generi ...Sono questi i momenti in cui occorre ricordarsi, in maniera ancora più forte, quanto sia importante e necessario il senso di comunità. Ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo creato oltre 2000 ...