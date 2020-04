Von der Leyen annuncia il “Piano Marshall” ma i rubinetti sono chiusi (Di mercoledì 15 aprile 2020) A una settimana dal decisivo summit dei capi di Stato e di governo del 23 aprile, Ursula von der Leyen torna a promettere che la Commissione europea e il Consiglio europeo stanno lavorando a una “enorme iniziativa per gli investimenti”, che avverrà “attraverso il bilancio dell’Ue” e che avrà un ordine di grandezza non di “miliardi”, ma di “trilioni”, cioè migliaia di miliardi. È ciò che ha dichiarato la presidente della Commissione Europea in conferenza stampa a Bruxelles a fianco del presidente del Consiglio Europeo Charles Michel, secondo quanto riportato dall’agenzia Adnkronos. Le promesse vuote di von der Leyen “Fino ad oggi”, ha sottolineato Ursula von der Leyen, “più di tre trilioni di euro sono stati mobilitati nell’Ue per combattere la crisi ... Leggi su it.insideover Ripresa graduale e app : l’exit strategy Ue dal virus. Von der Leyen : ?leva bilancio Ue di «migliaia di miliardi»

Riapertura - si rischia il caos. Ursula von der Leyen chiede ai 27 di procedere insieme

Von der Leyen - coronavirus : Ue mobilita più di 3 miliardi di euro - pensiamo a Piano marshall - le frontiere restano chiuse (Di mercoledì 15 aprile 2020) A una settimana dal decisivo summit dei capi di Stato e di governo del 23 aprile, Ursula von dertorna a promettere che la Commissione europea e il Consiglio europeo stanno lavorando a una “enorme iniziativa per gli investimenti”, che avverrà “attraverso il bilancio dell’Ue” e che avrà un ordine di grandezza non di “miliardi”, ma di “trilioni”, cioè migliaia di miliardi. È ciò che ha dichiarato la presidente della Commissione Europea in conferenza stampa a Bruxelles a fianco del presidente del Consiglio Europeo Charles Michel, secondo quanto riportato dall’agenzia Adnkronos. Le promesse vuote di von der“Fino ad oggi”, ha sottolineato Ursula von der, “più di tre trilioni di eurostati mobilitati nell’Ue per combattere la crisi ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, Tajani (FI): von der Leyen doveva evitare frasi su turismo #coronavirus - Capezzone : Giallorossi, avete sbagliato tutto. -Avete sostenuto la von der Leyen pensando a una svolta pro flessibilità -Avet… - Capezzone : Ve le ricordate le intervistone, i commentoni, gli editorialoni che ci spiegavano che con la mossa strategica di vo… - umbriajournal_ : Coronavirus. Von Der Leyen: fine restrizioni solo con gradualità - Mariann77585636 : RT @GeMa7799: Qualsiasi cosa per non mollare la poltrona, lo stipendio, per vivere a scrocco sulle spalle del paese, come hanno riportato i… -