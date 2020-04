Volley | Tokyo 2020 | quali Nazioni sono state favorite e quali svantaggiate dalle

Leggi su oasport

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Le Olimpiadi dirinviate all’anno prossimo a causa dell’emergenza sanitaria che ha colpito tutto il mondo, la situazione attuale impedisce la regolare disputa dei Giochi durante l’ee dunque tutto è stato rimandato di dodici mesi: si scenderà in campo dal 22 luglio all’8 agosto, ovviamente sempre nella capitale giapponese, salvo ulteriori sgradite novità. Chiaramente nello sport la situazione può cambiare da un momento all’altro e il rinvio di una kermesse sportiva altera inevitabilmente gli equilibri in campo, nel giro di dodici mesi posesplodere nuovi talenti oppure alcuni fuoriclasse potrebbero perdere un po’ dello smalto dei giorni migliori. In uno sport di squadra alcune sfumature potrebbero vedersi meno ma attenzione anche ad un’altro aspetto ovvero al fatto che moltissime ...