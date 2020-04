«Vittime della ripartenza dopo il virus?» I pensionati criticano la fase 2

carlogubi : Il lutto per le vittime del virus si può accettare e rielaborare. Il lutto per le vittime della malasanità, della r… - Corriere : A Milano il Covid-19 fa più vittime dei bombardamenti della guerra - Corriere : Tutti gli errori della Lombardia: perché così tante vittime? - oudenoida : RT @PoliticaPerJedi: La Lombardia ha quasi il DOPPIO delle vittime per abitante della regione con più alta mortalità per abitante dopo di e… - NellaDalBen : RT @enzobianchi7: Senza distogliere i cuori e la cura dei sofferenti tra di noi a causa della epidemia non chiudiamo il cuore e non restia… -

Ultime Notizie dalla rete : Vittime della Coronavirus, sale a 121 il bilancio dei medici vittime dell'epidemia la Repubblica Coronavirus: Buffagni, 'richiesta Lombardia errore, no strumentalizzazioni'

"Non si può in nessun modo pensare di strumentalizzare politicamente un tema come quello - così delicato - della riapertura del Paese. Parliamo di una regione, la mia, che ha pagato uno dei prezzi più ...

Ancora 578 morti. l’Oms attacca: un massacro nelle Rsa

“Un massacro”, appunto, con centinaia, probabilmente migliaia di morti nelle case di cura – mancano dati specifici, a differenza ad esempio della Francia -, di cui il Pio Albergo Trivulzio di Milano è ...

