Vidal Inter si può fare ma senza Lautaro | cala il prezzo del cileno

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Arturopotrebbe tornare a giocare in Serie A. L'ci pensa ancora: il Barcellona può cederlo in estate L'non molla Arturo. Il centrocampistadi proprietà del Barcellona, a 33 anni, potrebbe chiedere la cessione per tornare a lavorare con Conte. Secondo il Corriere dello Sport, ildel cartellino, visto anche l'accordo in scadenza nel 2021 con il Barça, non dovrebbe superare i 10 milioni. Ilavrebbe dato disponibilità a una corposa decurtazione dell'ingaggio, pronto a guadagnare 5 milioni, compresi bonus, per 2 o 3 anni. Per chiudere serve un passo in avanti deciso dell'e un passo del giocatore che dovrà uscire allo scoperto per rompere con il Barça. Arturoall', un afslegato dall'eventuale af.