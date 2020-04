Viabilità Roma Regione Lazio del 15-04-2020 ore 09 | 15

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 15 aprile 2020) VIABILITÀ DEL 15 APRILEORE 09.20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN REDAZIONE MARCO CILUFFO IL TRAFFICO RISULTA SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO E ANCHE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE RICORDIAMO CHE FINO VENERDI 17 APRILE SONO ATTIVI LAVORI TRA LE USCITE TRIONFALE E CASSIA IN CARREGGIATA INTERNA LAVORI IN FASCIA ORARIA 21:30 – 6:00 PER IL TRASPORTO PUBBLICO SEGNALIAMO CHE E’ STATA RIAPERTA AL SERVIZIO VIAGGIATORI LA STAZIONE DI FONDI-SPERLONGA (LINEA– FORMIA), CHIUSA DAL 20 MARZO A SEGUITO DELL’ORDINANZA DELLA. MENTRE SULLA FERROVIA-LIDO, PER CONSENTIRE I LAVORI SUL CAVALCAVIA STRADALE DI PIAZZALE CRISTOFORO COLOMBO, LA CIRCONE È INTERROTTA NELLA TRATTA LIDO CENTRO-COLOMBO, SINO AL 19 APRILE. IN ...