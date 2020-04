VENETO | BOLLETTINO CORONAVIRUS 15 APRILE Diretta conferenza stampa Zaia | +7 morti

MLGcopyright : RT @TgrVeneto: Emergenza Covid-19: i dati tratti dal bollettino della Regione #Veneto delle ore 8 di mercoledì 15 aprile 2020. La grafica… - TgrRai : RT @TgrVeneto: Emergenza Covid-19: i dati tratti dal bollettino della Regione #Veneto delle ore 8 di mercoledì 15 aprile 2020. La grafica… - TgrRai : RT @TgrVeneto: In calo i pazienti ricoverati in ospedale, a 1402, 12 in meno rispetto a ieri. 7 decessi nella notte #coronavirus #iorestoc… - TgrVeneto : Emergenza Covid-19: i dati tratti dal bollettino della Regione #Veneto delle ore 8 di mercoledì 15 aprile 2020. La… - vvoxonline : #Coronavirus in #Veneto: +110 positivi, ora sono 14624, guariti a quota 1824 >>> -

VENETO BOLLETTINO Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : VENETO BOLLETTINO