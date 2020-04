Vallo di Nera, la storia di Ciack, il cane meticcio che porta la spesa agli anziani (Di giovedì 16 aprile 2020) Questa è la storia di Ciack, un cane meticcio che abita a Vallo di Nera, un piccolo comune umbro di 352 abitanti. Ciak è diventato famoso per una cosa straordinaria che fa per i suoi proprietari: porta loro la spesa ogni giorno, dato che loro non possono uscire di casa. Ecco chi è Ciak, il meticcio della Valnerina. Vi vogliamo raccontare la storia di Ciack, un bellissimo cane meticcio nero di circa 40 kg, della Valnerina. I suoi proprietari sono Riccardo, 82 anni e Onelia, 74 anni. Lo hanno accolto nella loro casa 4 anni fa e, da allora, tra loro si è creato un legame fortissimo. Riccardo e Onelia sono anziani e hanno qualche problema di salute e, di loro, si occupa la figlia Cinzia. Coronavirus in Umbria, la storia di Ciack il cane che porta la spesa agli anziani in Valnerina13.04.2020 ... Leggi su bigodino Previsioni Meteo Stagionali - a cavallo dell’Equinozio di Primavera tornerà a ruggire l’Inverno : irruzioni fredde tra fine Marzo e Aprile (Di giovedì 16 aprile 2020) Questa è ladi, unche abita adi, un piccolo comune umbro di 352 abitanti. Ciak è diventato famoso per una cosa straordinaria che fa per i suoi proprietari:loro laogni giorno, dato che loro non possono uscire di casa. Ecco chi è Ciak, ildella Valnerina. Vi vogliamo raccontare ladi, un bellissimonero di circa 40 kg, della Valnerina. I suoi proprietari sono Riccardo, 82 anni e Onelia, 74 anni. Lo hanno accolto nella loro casa 4 anni fa e, da allora, tra loro si è creato un legame fortissimo. Riccardo e Onelia sonoe hanno qualche problema di salute e, di loro, si occupa la figlia Cinzia. Coronavirus in Umbria, ladiilchelain Valnerina13.04.2020 ...

In provincia di Perugia, per l’esattezza a Vallo di Nera, un comune che si trova in Valnerina, c’è un aiutante molto speciale che si chiama Ciak. Si tratta di un bel cagnolone meticcio di 40 chili che ...

