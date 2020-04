Valeria Marini è il nuovo Presidente della Repubblica!

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 15 aprile 2020)Perè arrivato il momento di ’scendere in politica’. Stasera alle 23.25 circa, Rete 4 trasmetterà LaAl Quirinale, l’ultimo spettacolo del Bagaglino andato in scena, negli scorsi mesi, al Salone Margherita di Roma. Diretta da Pier Francesco Pingitore, la commedia teatrale sancirà anche il ritornocompagnia di varietà romana in televisione, dove manca dal 2017, ossia l’anno in cui, per celebrare i 30 anni di attività, è stato trasmesso Magnamose Tutto!. Lo spettacolo teatrale con protagonistaè ambientato nel 2022. Dopo la fine del mandato di Sergio Mattarella, la showgirl sarda verrà dunque eletta al Quirinale, diventando di fatto la prima donna nella storia ad assumere la carica politica di. Ad accompagnare ...