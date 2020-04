USA | vendite al dettaglio in calo oltre attese

(Di mercoledì 15 aprile 2020) (Teleborsa) – Calano più dellelealnegli Stati Uniti. Nel mese di marzo si è registrato infatti un decremento mensile dell’8,7% a 483,1 miliardi di dollari, dopo il -0,4% rivisto del mese precedente (dato originario -0,5%). Il dato comunicato dall’US Census Bureau è peggiore alledegli analisti che indicavano un -8%. Su base annua si è registrato undel 6,2% (-4,6% a febbraio). Il dato “core”, ossia lealescluse le auto, registra un -3,1% dopo il -0,2% di febbraio. (Foto: Prudence Earl on Unsplash)

