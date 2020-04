Usa, altri 2.228 decessi. Trump sospende i finanziamenti all’Oms: “Ritardi costati vite umane” (Di mercoledì 15 aprile 2020) In piena emergenza coronavirus Donald Trump sospende i finanziamenti all’Oms: “I suoi ritardi sono costati vite umane”. Emergenza coronavirus negli Stati Uniti, Trump sospende i fondi all’Oms. Stando ai numeri forniti dalla Johns Hopkins University, che dall’inizio dell’emergenza sanitaria monitora i dati sul coronavirus con la mappa aggiornata in tempo reale, negli Usa sono morte altre 2.228 persone nelle ultime ventiquattro ore. In occasione dell’incontro con la stampa, il presidente americano Donald Trump è tornato ad attaccare l’Oms, accusata di essersi mossa in ritardo contro il coronavirus. The Donald, dando seguito alle minacce delle scorse settimane, ha annunciato lo stop ai fondi destinati all’Organizzazione Mondiale della Sanità. Coronavirus, più di 2.000 vittime negli Usa nelle ultime 24 ... Leggi su newsmondo Coronavirus - ultime notizie : Boris Johnson dimesso. Nel mondo 1 - 7 milioni di casi. Usa - altri 1.920 morti in 24 ore. In Europa i decessi salgono a 75mila

