Leggi su kontrokultura

(Di mercoledì 15 aprile 2020) La storia di quest’lascia tutti a bocca aperta. Viene quasi da pensare che il fato e lain certe occasioni ci mettono lo zampino. Dopo aver perso ila causa del coronavirus questo papà non sapeva come supportare la sua famiglia. Ma ha avuto una straordinariad 2,5, e ha così trovato sollievo ddifficoltà.di 2,5: la storia di un ventenne australiano L’, anzi giovanissimo ventenne, di origine australiana, rimasto nell’anonimato per questioni di privacy, si è trovato disoccupato a causa della crisi di Covid-19 che ha colpito la maggior parte dei paesi del mondo. Con una moglie e un bambino piccolo, la situazione era a dir poco stressante. Ma una improvvisadi 2,5, ha rappresentato la sua salvezza. La scorsa domenica, la vita ...