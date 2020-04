Uomini&Donne news: ecco il video del nuovo format che andrà in onda dal 20 aprile (Di mercoledì 15 aprile 2020) L’attesa per la ripresa di “Uomini&Donne” dopo la sospensione causa Coronavirus, è quasi finita. Il seguitissimo programma di Maria De Filippi riprenderà lunedì prossimo, 20 aprile. Circola un video, che potrà far rendere conto il pubblico di come sarà il nuovo format, annunciato in conformità con le direttive governative di sicurezza. Come già abbiamo spiegato qui su “Non Solo Riciclo”, per ora verranno corteggiate solo Giovanna Abate per il Trono Classico e Gemma Galgani per il Trono Over. Il filmato, postato alla fine dell’articolo, mostra la tronista e la dama in una stanza. Sulle pareti sono incorniciate sia immagini del logo di “Uomini&Donne” che dei due famosi opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Sentiamo la “voce fuori campo” di Maria De Filippi, ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 15 aprile 2020) L’attesa per la ripresa di “Uomini&Donne” dopo la sospensione causa Coronavirus, è quasi finita. Il seguitissimo programma di Maria De Filippi riprenderà lunedì prossimo, 20 aprile. Circola un, che potrà far rendere conto il pubblico di come sarà il, annunciato in conformità con le direttive governative di sicurezza. Come già abbiamo spiegato qui su “Non Solo Riciclo”, per ora verranno corteggiate solo Giovanna Abate per il Trono Classico e Gemma Galgani per il Trono Over. Il filmato, postato alla fine dell’articolo, mostra la tronista e la dama in una stanza. Sulle pareti sono incorniciate sia immagini del logo di “Uomini&Donne” che dei due famosi opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Sentiamo la “voce fuori campo” di Maria De Filippi, ...

