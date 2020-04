Unorthodox | la sorprendente miniserie che ricostruisce da capo un’esistenza mai nata

Leggi su tpi

(Di mercoledì 15 aprile 2020), lachedaun’esistenza maiOrganizzare e portare a termine una fuga non è mai cosa facile. C’era riuscito Clint Eastwood da Alcatraz e Kurt “Jena Plissken” Russell da Manhattan, ma stiamo parlando di due guasconi d’élite alle prese con il sistema carcerario stelle e strisce. Assai più complicato prendere il largo da una situazione familiare angosciante e opprimente, come se qualcuno ti stringesse forte alla gola per soffocare ogni tuo fiato. Nel 1994 il regista e creativo umbro Sandro Baldoni diresse un interessante film in tre parti dal titolo “Strane Storie”. Uno di questi racconti narrava le vicende di un uomo, perennemente in apnea, in corsa contro il tempo per riuscire a pagare la bolletta dell’aria che gli era stata tagliata dall’ente preposto ...