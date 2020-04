Un'estate al mare? Meglio di no (Di mercoledì 15 aprile 2020) “Dobbiamo accettare il fatto che, per un anno abbondante, la nostra vita non sarà più quella di prima”. Così il direttore del Foglio Claudio Cerasa ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane su Rai 1. “Le spiagge sono un emblema di questo - ha proseguito - Io credo che sarà molto difficile, se non Leggi su ilfoglio Andremo al mare d’estate? Ecco per ora cosa si può fare. E cosa si sta studiando

Andremo al mare d’estate? Ecco per ora cosa si può fare e cosa no

Coronavirus - vacanze al mare : come sarà l’estate – VIDEO (Di mercoledì 15 aprile 2020) “Dobbiamo accettare il fatto che, per un anno abbondante, la nostra vita non sarà più quella di prima”. Così il direttore del Foglio Claudio Cerasa ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane su Rai 1. “Le spiagge sono un emblema di questo - ha proseguito - Io credo che sarà molto difficile, se non

fattoquotidiano : Coronavirus, in vista dell’estate governo al lavoro: “Pensiamo al turismo di prossimità, ma chi ha una casa al mare… - Agenzia_Ansa : #COVID-19 'Andremo al mare questa estate, stiamo studiando le misure'. L'annuncio della sottosegretaria ai Beni cul… - rtl1025 : ?? 'Andremo al mare quest'estate. Ci stiamo lavorando dal punto di vista degli atti amministrativi necessari per gli… - saveriolakadima : Non metto un bagno a mare davanti alla salute collettiva. E se invece non andassimo in spiaggia? #Estate2020 #plexiglass #estate - AndreaColandrea : Estate con il #covid - Gabbiotti in plexiglas, l'ultima trovata per trascorrere le vacanze al mare. In altre parole… -