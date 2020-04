Una vita anticipazioni: Ramon vuole lasciare Acacias 38 con Milagros, come reagirà Celia? (Di mercoledì 15 aprile 2020) Telmo continua a cercare le prove per dimostrare che non ha avuto nessun legame con la morte di Batan. Lucia però continua dal canto suo, a ricordare quella conversazione che c’era stata e quella decisione di Telmo di non rispettare il segreto della confessione. Le due cose hanno un legame? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani 16 aprile 2020. come avrete visto negli ultimi episodi le cose si sono complicate, e anche tanto, per Celia visto che Ramon ha deciso di mettere dei paletti e impedire alla donna di decidere al posto suo per la piccola Milagros. Non solo. Ramon ha iniziato a sospettare credendo che forse non gli è stato realmente raccontato tutto quello che è davvero successo il giorno in cui sua moglie Trini è morta… UNA vita anticipazioni: LA TRAMA DI DOMANI 16 ... Leggi su ultimenotizieflash Wanda Nara - il padre si sposa e non la invita : è una figlia ingrata - mi vergogno

Beautiful - Il Segreto e Una Vita : anticipazioni soap opera oggi 15 aprile 2020

