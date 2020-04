UN POSTO AL SOLE | anticipazioni puntata di giovedì 16 aprile 2020

Leggi su tvsoap

(Di mercoledì 15 aprile 2020)in replica di Unalin onda giovedì 16:Leggi anche: IL SEGRETO,di giovedì 16Michele (Alberto Rossi) va alla ricerca di Rossella (Giorgia Gianetiempo) in discoteca, ma si trova a dover difendere Gianluca (Flavio Gismondi) e così si trova coinvolto in uno spiacevole incidente… Andrea (Davide Devenuto) intende assolutamente riconquistare Arianna (Samanta Piccinetti), che però lo allontana ancora con decisione… La presenza di Nunzio Vintariello (Antonio Pennarella) nella vita di Giulia (Marina Tagliaferri) potrebbe essere pericolosa ma, nonostante gli avvisi di Franco (Peppe Zarbo), la Poggi appare decisa ad andare per la propria strada… Unal: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Potete leggere l'articolo UN ...