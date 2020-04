Ultimi sondaggi politici oggi 15 aprile | Conte vola | Meloni supera Salvini

Leggi su pensionipertutti

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Come di consueto anche quest’152020 andiamo a vedere glied elettorali, focalizzandoci soprattutto sull’indice di gradimento dei vari leader delle forze politiche in campo. Non può mancare poi un occhio airelativi al Coronavirus e a come gli italiani giudicano il Governo attuale e le misure prese per far fronte all’emergenza. Vediamo allora tutti gli, partendo da quelli andati in onda ieri sera su La7 durante il programma DiMartedì condotto da Floris.La 7 Di martedì: il gradimento diNell’appuntamento televisivo a DiMartedì, glidi Nando Pagnoncelli ci segnalano cosa ne pensano gli italiani riguardo i principali esponenti dell’attuale nostra politica. Si parte subito con la fiducia riposta in ...