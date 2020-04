TUTTOSPORT – Il presidente dell’Emilia Romagna | “Rimanere uniti come mi ha insegnato la

Leggi su calciomercato.napoli

(Di mercoledì 15 aprile 2020) “Alla fine vinciamo noi!“, così titola in prima pagina il quotidiano piemontese, intervista esclusiva a Stefano Bonaccini,della regione Emiliae tifoso bianconero: “In un momento così difficile l’unica risposta possibile è rimaneremi hala mia Juve. Amo quella del 1977 che vinse la Coppa Uefa con una rosa tutta italiana”. In basso spazio alla morte del giornalista Rai Franco Lauro: “Addio, Lauro il signore della Tv sportiva”. 58 anni, è stato ritrovato morto nel letto. Non rispondeva da un paio di giorni al telefono e la sorella ha lanciato l’allarme. Un infarto la causa della morte. Franco Lauro ha lavorato in testate locali, radio private romane e tv. Grandissimo appassionato di basket, nel 2003 gli venne affidata, in coppia con Giampiero Galeazzi, la ...