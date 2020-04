Trump sospende i fondi all' Oms | Sul coronavirus ha fallito

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Donaldi finanziamenti Usa all’Organizzazione Mondiale della Sanità, in attesa di un attento esame su come l’agenzia Onu per la salute ha gestito la pandemia di Covid-19. Una decisione su cui rimane un qualche alone di mistero, perché non è comunque chiaro quando i pagamenti americani all’Oms saranno sospesi o quanta autoritàabbia esattamente per prendere questa decisione, visto che sono autorizzati dal Congresso. La sospensione sarà valida per un periodo tra i 60 ed i 90 giorni, ma non è ancora chiaro se gli Stati Uniti se fisseranno condizioni per la ripresa dei versamenti. I democratici criticano il presidente, accusandolo di voler scaricare i suoi fallimenti sull’Oms: “Nel mezzo di una pandemia globalevuole fermare i finanziamenti all’organizzazione incaricata ...