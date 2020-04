Trump sospende fondi a Oms: oltre 2200 morti in 24 ore negli USA (Di mercoledì 15 aprile 2020) (Teleborsa) – Nel giorno in cui gli USA registrano altri 2.228 morti per coronavirus nelle ultime 24 ore (dati John Hopkins University), Donald Trump annuncia la sospensione dei fondi all’Organizzazione Mondiale della Sanità. Lo ha spiegato lo stesso Presidente criticando aspramente l’Oms per aver “fallito nell’ottenere tempestive informazioni sul coronavirus“. I finanziamenti americani saranno sospesi mentre la Casa Bianca condurrà un esame su come l’Organizzazione ha gestito il coronavirus, spiega Trump mettendo in evidenza che i contribuenti americani versano all’Oms fra i 400 e i 500 milioni di dollari l’anno, mentre la Cina contribuisce con circa 40 milioni. Gli Stati Uniti “nutrono forti dubbi sul fatto che la generosità americana sia stata messa a buon uso“, ha proseguito Trump che ha inoltre ... Leggi su quifinanza Coronavirus - Trump sospende i finanziamenti all'Oms : "I suoi errori sono costati vite"

Usa - altri 2.228 decessi. Trump sospende i finanziamenti all’Oms : “Ritardi costati vite umane”

LIVE Coronavirus - Ultime notizie. Trump sospende i finanziamenti all’Oms (Di mercoledì 15 aprile 2020) (Teleborsa) – Nel giorno in cui gli USA registrano altri 2.228per coronavirus nelle ultime 24 ore (dati John Hopkins University), Donaldannuncia la sospensione deiall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Lo ha spiegato lo stesso Presidente criticando aspramente l’Oms per aver “fallito nell’ottenere tempestive informazioni sul coronavirus“. I finanziamenti americani saranno sospesi mentre la Casa Bianca condurrà un esame su come l’Organizzazione ha gestito il coronavirus, spiegamettendo in evidenza che i contribuenti americani versano all’Oms fra i 400 e i 500 milioni di dollari l’anno, mentre la Cina contribuisce con circa 40 milioni. Gli Stati Uniti “nutrono forti dubbi sul fatto che la generosità americana sia stata messa a buon uso“, ha proseguitoche ha in...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, Trump sospende i finanziamenti all'Oms. 'Ha fallito nell'ottenere tempestive informazioni sulla pande… - Capezzone : Stampare e conservare @jimmomo su @atlanticomag: la svolta di Trump (finalmente) sull’ambigua OMS, e le incredibili… - sole24ore : #Coronavirus, ultime notizie dal mondo. #Trump sospende i finanziamenti all’#Oms, in #Usa altri 2.228 morti in 24 o… - EureosCriss : RT @mgmaglie: Trump sospende i fondi all' OMS che accusa di aver sottovalutato e nascosto per complicità con la Cina i dati e l'allarme sul… - 51inif : Trump sospende i fondi all’Oms e attacca: «Errori costati vite». Negli Usa 25 mila morti ?@WHO? ?? @realDonaldTrump… -