Trump non ne può più delle repliche del baseball: “Basta, lo sport riparta subito” (Di mercoledì 15 aprile 2020) “Lo sport deve ricominciare: sono stufo di vedere in tv partite di baseball vecchie di 14 anni”. Il Presidente degli USA Donald Trump, con la sua abituale cautela e sobrietà, riapre lo sport professionistico americano. Per noia. Dopo una due giorni di intense polemiche con i media, che dal New York Times in giù lo accusano di aver sbagliato praticamente tutto nella gestione dell’epidemia, Trump ha prima utilizzato il consueto briefing con la stampa sul Covid per attaccare tutti dicendo cose come “Il Presidente ha l’autorità totale“, e poi ha rintuzzato anche Gavin Newson, il governatore (democratico) della California che aveva appena bollato come “improbabile ogni evento di massa o sportivo durante l’estate, almeno finché non troveremo un vaccino o una protezione immunitaria”. Trump è andato in ... Leggi su ilnapolista Coronavirus - Bill Gates contro Donald Trump : “Oms necessaria come non mai”

