Trump blocca i finanziamenti Usa per l’Oms | «Ha insabbiato l’epidemia»

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Trump ha deciso di bloccare i finanziamenti statunitensi per l’Organizzazione mondiale della sanità: secondo il presidente Usa, l’organismo sanitario globale «ha fallito nel suo dovere e deve essere ritenuto responsabile» di una cattiva gestione della pandemia di coronavirus. Donald Trump ha incolpato l’Oms per aver sostenuto la «disinformazione» della Cina sul virus dopo lo scoppio dell’epidemia nella città cinese di Wuhan: ha affermato che il coronavirus, che ha infettato quasi due milioni di persone in tutto il mondo, avrebbe potuto essere contenuto se l’Oms fosse stata più competente e non avesse aiutato la Cina a «insabbiare» l’emergenza. Gli Stati Uniti sono i maggiori finanziatori dell’Organizzazione mondiale della sanità: a febbraio, l’amministrazione Trump aveva chiesto che il contributo americano venisse ridotto da 122,6 milioni di dollari (l’equivalente di 111,8 milioni di euro) a 54,9 (50 milioni di euro). Il blocco ai finanziamenti per ora è temporaneo, ma potrebbe diventare definitivo.