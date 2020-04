Trump accusa l’Oms di essere troppo filo-cinese e blocca il versamento di fondi da parte degli Usa (Di mercoledì 15 aprile 2020) In un video diffuso sul suo profilo Twitter Trump fa sapere di aver dato lo stop al versamento dei fondi americani – tra i 400 e i 500 milioni all’anni – all’Oms perché colpevole di «errori costati vite umane» e di aver «insabbiato la diffusione del virus». La decisione è frutto di una situazione che va avanti già da qualche tempo, viste le tensioni tra la Casa Bianca e l’agenzia sanitaria collegata all’Onu. Trump rimarca di aver fermato per i voli dalla Cina President @realDonaldTrump is halting funding of the World Health Organization while a review is conducted to assess WHO’s role in mismanaging the Coronavirus outbreak. pic.twitter.com/jTrEf4WWj0 — The White House (@WhiteHouse) April 14, 2020 Il presidente degli Stati Uniti ha accusato apertamente l’Oms per aver gestito la ... Leggi su giornalettismo "Una scelta di Donald Trump". Oltre il fango : l'ignobile accusa di Rula Jebreal al presidente degli Stati Uniti

Trump ha accusato l’Oms di essere schierata con la Cina

