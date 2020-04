Trova l’amore dopo il GF Vip: l’ex concorrente spiazza tutti. Foto (Di mercoledì 15 aprile 2020) Il Grande Fratello Vip 4 è finito e, chi prima e chi dopo, tutti i concorrenti di questa quarta edizione guidata da Alfonso Signorini sono tornati a casa. Una di loro ha Trovato l’amore dopo l’uscita dalla Casa più spiata d’Italia: lo rivelano le Foto social apparse sul suo profilo Instagram nelle ultime ore, come riporta Il Giornale. Lei è Elisa De Panicis, la sexy influencer che anche dopo l’eliminazione dal reality di Canale 5 ha fatto parecchio parlare di sé. Non bene per la verità. Elisa è più volte finita al centro dell’attenzione mediatica non solo per il flirt con Andrea Denver di cui tanto ha parlato dentro la Casa, ma anche per alcune affermazioni che hanno fatto indignare il popolo della rete e che l’hanno poi costretta alle scuse pubbliche. (Continua dopo la Foto) Prima che iniziasse ... Leggi su caffeinamagazine Ragazzo di Amici trova l’amore da Maria De Filippi : “Mi sono innamorato…”

