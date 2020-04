Trapani, Arrestato 67enne per tentato omicidio (Di mercoledì 15 aprile 2020) I Carabinieri della Stazione di Borgo Annunziata hanno tratto in arresto, per i reati di tentato omicidio, lesioni aggravate e minacce, GIACOMAZZO Salvatore, trapanese, classe 67, disoccupato e gravato da precedenti di polizia. L’uomo, nel primo pomeriggio del 9 aprile scorso, aveva avuto una accesa discussione per futili motivi con un 39enne trapanese, sfociata poi in aggressione. Il Giacomazzo, infatti, dopo aver colpito ripetutamente il suo antagonista con una spranga di ferro e averlo minacciato di morte, non aveva esitato ad impugnare una pistola, rivelatasi successivamente essere caricata a salve e regolarmente provvista di tappo rosso, esplodendo alcuni colpi verso la vittima intenta a scappare verso la vicina Stazione dei Carabinieri di Borgo Annunziata. Giunto in prossimità della caserma, il 39enne, in evidente stato d’agitazione e chiedendo ... Leggi su tvio Trapani : 17 dosi di cocaina in casa - arrestato

Coronavirus, ballano in strada dopo pranzo pasquale: un arresto a Petrosino

L'uomo che ha aggredito i poliziotti del Commissariato di Marsala è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni Petrosino (TRAPANI) - Ballavano in uno spiazzo davanti casa dopo avere ...

