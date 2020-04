Tour de France Rinviato Ufficiale | via il 29 agosto | poi Mondiale e Giro d' Italia

repubblica : Ciclismo, il Tour de France si correrà dal 29 agosto al 20 settembre [aggiornamento delle 22:03] - repubblica : Ciclismo, ufficiale: Tour de France dal 29 agosto al 20 settembre - ZerounoTv : Tour de France dal 29/8 al 20/9, Giro e Vuelta dopo i Mondiali - mauropanzarola : Il Tour de France 2020 è stato spostato dal 29 Agosto al 20 Settembre. - Ciclignorante : L'UCI ufficializza il Tour de France dal 29 agosto, mondiali dal 20 settembre, Giro da fine settembre e a seguire l… -

Ultime Notizie dalla rete : Tour France

Tour de France rinviato ufficialmente: si correrà dal 29 agosto al 20 settembre Gravina: "Si ripartirà, ma difficilmente a Bergamo, Milano o Brescia. Campionati senza partite al Nord? È una ...In primis c'è da disputare il Tour de France, che è stato confermato tra il 29 agosto e il 20 settembre ed è in assoluto l'evento dal più alto ritorno economico per le squadre e per tutto il ciclismo ...