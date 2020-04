TOUR DE FRANCE RINVIATO La partenza slitta al 29 agosto | si chiude il 20 settembre

(Di mercoledì 15 aprile 2020)deper coronavirus. Il presidentese Macron decide per lo stop ad eventi pubblici fino a metà luglio: si riparte il 29fino al 20

repubblica : Ciclismo, il Tour de France si correrà dal 29 agosto al 20 settembre [aggiornamento delle 22:03] - fattoquotidiano : Coronavirus, Tour de France verso il rinvio: “La Grande Boucle si correrà dal 29 agosto” - Corriere : Tour rinviato al 29 agosto. Giro d’Italia: l’ipotesi è via a ottobre - nacarupen : Quindi le uniche due manifestazioni sportive mondiali che decidono autonomamente di spostare le loro date senza nes… - straiding : RT @repubblica: Ciclismo, il Tour de France si correrà dal 29 agosto al 20 settembre [aggiornamento delle 09:52] -

Ultime Notizie dalla rete : TOUR FRANCE

ROMA - La Francia sfoglia la margherita, e non sarà una decisione semplice. L'annuncio di Emmanuel Macron di chiudere i grandi eventi aperti al pubblico fino a metà luglio rende di fatto scontato il r ...Tutto ruota attorno al Tour de France e questa non è una novità. È un dato di fatto al quale ormai tutti si adeguano, dall’Uci in giù, passando anche di lato. Tutti aspettano che la curva pandemica ...