Totti: «Al lavoro per cercare i nuovi Totti e Cannavaro» (Di mercoledì 15 aprile 2020) Totti spiega a Cannavaro come sta procedendo la sua attività nello scouting. Le dichiarazioni dell’ex bandiera della Roma Ospite della diretta Instagram di Fabio Cannavaro, Francesco Totti ha raccontato al suo ex compagno di Nazionale i suoi primi passi nel mondo dello scouting. Ecco le parole dell’ex calciatore. «Diciamo che deve ancora partire, si è bloccato tutto. Lavoriamo pure da casa con lo scouting, cerchiamo nuovi talenti. I nuovi Cannavaro, i nuovi Totti. Giovani forti? Qualcuno ce n’è. Quando siamo giovani siamo tutti bravi, mantenersi è difficile. Il problema principale è la famiglia. Alcuni padri pensano che il figlio sia Ronaldo… Qualche giovane promettente comunque c’è». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Riccardo Totti - chi è il fratello di Francesco Totti : età - foto - lavoro

Francesco Totti - chi è il papà Enzo : età - foto - lavoro e storia (Di mercoledì 15 aprile 2020)spiega acome sta procedendo la sua attività nello scouting. Le dichiarazioni dell’ex bandiera della Roma Ospite della diretta Instagram di Fabio, Francescoha raccontato al suo ex compagno di Nazionale i suoi primi passi nel mondo dello scouting. Ecco le parole dell’ex calciatore. «Diciamo che deve ancora partire, si è bloccato tutto. Lavoriamo pure da casa con lo scouting, cerchiamotalenti. I, i. Giovani forti? Qualcuno ce n’è. Quando siamo giovani siamo tutti bravi, mantenersi è difficile. Il problema principale è la famiglia. Alcuni padri pensano che il figlio sia Ronaldo… Qualche giovane promettente comunque c’è». Leggi su Calcionews24.com

IannielloBruno : @rudepravo61 @AsNightmares @LucianoSpallett Per quel che mi riguarda ti posso dire che Spalletti ha fatto bene anzi… - Guglielmo_Totti : RT @maxdantoni: Come cittadini saremmo più contenti di sapere che vi tenete tutto lo stipendio ma siete al lavoro, invece di lasciare che i… - guidoromano77 : @TizRicc vabbè nel mio immaginario batistuta è un 9, totti un 10 ma forse sono di un’altra generazione. comunque co… - Guglielmo_Totti : RT @maxdantoni: Accade nel paese dove non si riescono a fare i controlli sul rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro, sulle assunzi… - dittarealisnc : @Totti_Lenders @Carles5puyol AUGURI GRANDE,ANCHE SE SONO DELLA LAZIO, SEI STATO SEMPRE UN CAMPIONE E UN GRANDE UOM… -

Ultime Notizie dalla rete : Totti lavoro Totti: «Al lavoro per cercare i nuovi Totti e Cannavaro» Calcio News 24 Totti: «Al lavoro per cercare i nuovi Totti e Cannavaro»

Ospite della diretta Instagram di Fabio Cannavaro, Francesco Totti ha raccontato al suo ex compagno di Nazionale i suoi primi passi nel mondo dello scouting. Ecco le parole dell’ex calciatore.

Santon: "Speriamo questo periodo possa passare quanto prima. Fonseca è onesto con noi, abbiamo un buon feeling"

"Mi ha sempre affascinato, ha avuto Totti che è stato uno dei più grandi in assoluto e giocare contro la Roma ... non ho mai avuto motivi per chiedere la cessione. Con il lavoro, poi, mi sono preso ...

Ospite della diretta Instagram di Fabio Cannavaro, Francesco Totti ha raccontato al suo ex compagno di Nazionale i suoi primi passi nel mondo dello scouting. Ecco le parole dell’ex calciatore."Mi ha sempre affascinato, ha avuto Totti che è stato uno dei più grandi in assoluto e giocare contro la Roma ... non ho mai avuto motivi per chiedere la cessione. Con il lavoro, poi, mi sono preso ...