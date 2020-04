Totò | il grande Principe della risata raccontato dagli under 20

Leggi su 2anews

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Totò: le sue poesie tradotte in lingua inglese e trasformate in illustrazionistudenti del liceo Cuoco-Campanella di Napoli. Il lavoro vedrà presto la luce in una mostra-evento al Mann. Le poesie delTotò tradotte in lingua inglese e trasformate in illustrazioni avrebbero dovuto vedere la luce in una mostra-evento al Museo Archeologico di Napoli il 15 aprile (a 53 anni dalla sua morte). Per l’emergenza Coronavirus tutto è rimandato in data da destinarsi ma è una storia che bisogna raccontare perchè accresce il senso di appartenenza alla comunità, perchè vede la collaborazione tra il mondoscuola, l’impresa e unmuseo, il MANN, diventato la casa di tutti i napoletani. Le ragazze e i ragazzi del Liceo Scientifico Linguistico Cuoco Campanella di Napoli hanno avviato il progetto Totò il ...