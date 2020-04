Toscana coronavirus | test sierologici anche nei laboratori privati

fattoquotidiano : Coronavirus, in Toscana via ai test sierologici: accordo quadro per 400mila analisi. Nel Lazio test nelle Rsa, su s… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus In #Toscana accordo per il test sul sangue per 400.000 Ad annunciarlo il governatore Rossi, intesa con… - regionetoscana : #covid19 #coronavirus Toscana, dati #14aprile ?? 2.404 tamponi analizzati ultime 24 ore (82.269 totali) ?? 137 nuov… - SienaFree : Coronavirus, Italia Viva Toscana: ''Risposta sanitaria ed economica viaggino insieme. Apriamo subito le aziende con… - repubblica : Coronavirus in Italia, emergenza Rsa dalla Toscana alla Puglia. Il Papa: 'Preghiamo per anziani soli e impauriti' [… -

Toscana coronavirus Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Toscana coronavirus