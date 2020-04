Tom Holland sente la mancanza del "marito" Jake Gyllenhaal e condivide un divertente video

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Tomladie ha condiviso ungirato durante la promozione di Spider-Man: Far From Home. Tomha condiviso uncon cui spiega di sentire ladi "suoGyllenhall, interprete di Mysterio in Spider-Man: Far From Home. La giovane star ha infatti pubblicato un breve filmato girato nei giorni in cui stava viaggiando in giro per il mondo con l'amico e collega per promuovere il nuovo capitolo delle avventure di Peter Parker. Nelfilmato appare anche il fratello del giovane attore dei film dedicati all'Uomo Ragno e Tomintraprende con lui una complicata sfida, suscitando l'entusiasmo di. Le riprese del nuovo lungometraggio dedicato alle avventure di ...