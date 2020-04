Testata al volto ad automobilista, parcheggiatore abusivo finisce ai domiciliari (Di mercoledì 15 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Un parcheggiatore abusivo di Caserta, il 32enne Angelo Bifone, è finito agli arresti domiciliari per aver aggredito un automobilista che si era rifiutato di dargli i soldi per “guardare l’auto”. Il fatto avvenne il 15 febbraio di un anno fa a piazza Vanvitelli, cuore di Caserta dove sono ubicati il Comune e a pochi passi Questura e Prefettura. Proprio agli uffici della Questura, la vittima si presentò poco prima della mezzanotte con il volto insanguinato; raccontò di essere stato colpito con una violenta Testata al volto da un parcheggiatore, di cui fornì i dettagli fisici. L’uomo finì poi in ospedale dove i medici riscontrarono la frattura del setto nasale con interessamento dell’arcata dentaria. Le successive indagini sono state effettuate dalla Squadra Mobile e coordinate ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 15 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Undi Caserta, il 32enne Angelo Bifone, è finito agli arrestiper aver aggredito unche si era rifiutato di dargli i soldi per “guardare l’auto”. Il fatto avvenne il 15 febbraio di un anno fa a piazza Vanvitelli, cuore di Caserta dove sono ubicati il Comune e a pochi passi Questura e Prefettura. Proprio agli uffici della Questura, la vittima si presentò poco prima della mezzanotte con ilinsanguinato; raccontò di essere stato colpito con una violentaalda un, di cui fornì i dettagli fisici. L’uomo finì poi in ospedale dove i medici riscontrarono la frattura del setto nasale con interessamento dell’arcata dentaria. Le successive indagini sono state effettuate dalla Squadra Mobile e coordinate ...

