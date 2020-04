Tesla Cybertruck - Dal Missouri un' offerta da un miliardo di dollari per la fabbrica del

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Laha ricevuto una primaufficiale per realizzare il nuovo impianto di assemblaggio annunciato un mese fa dall'amministratore delegato Elon Musk. La proposta è stata presentata dalle autorità di Joplin, città delcon poco meno di 50 mila abitanti, non lontana dai confini con Oklahoma e Kansas, e include incentivi, sgravi fiscali e altre agevolazioni per un valore di 1di.La proposta. Secondo quanto descritto nell'apposito sito internet, la città ha offerto un terreno di oltre 421 ettari, con uno sconto del 50% rispetto al prezzo di mercato. Inoltre, sono state garantite l'esenzione totale dal pagamento delle tasse locali per 12 anni e varie altre agevolazioni fiscali e sono stati assicurati ulteriori sussidi, a partire dai crediti di imposta statali per l'acquisto di macchinari e per la formazione dei ...