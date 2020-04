Terremoto, paura in Campania: nuova scossa in provincia di Avellino [MAPPE e DETTAGLI] (Di mercoledì 15 aprile 2020) Una nuova scossa di Terremoto è stata registrata poco fa in Campania. La scossa, di magnitudo 3.1, si è verificata alle ore 18.38. L’epicentro è stato localizzato a Nusco, in provincia di Avellino, mentre l’ipocentro a soli 14 Km di profondità. Nella zona si stanno registrando scosse da oggi. Stamani la Campania aveva infatti avuto un risveglio di paura proprio a causa di un sisma a Nusco che era stato avvertito dalla popolazione. L'articolo Terremoto, paura in Campania: nuova scossa in provincia di Avellino MAPPE e DETTAGLI Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu Terremoto - ancora paura in Campania : nuova scossa in provincia di Avellino [MAPPE e DETTAGLI]

Paura a Nusco - scossa di terremoto di magnitudo 3.3 : gente in strada

