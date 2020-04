Terremoto oggi Avellino: sisma alle 7.35, ecco la magnitudo (Di mercoledì 15 aprile 2020) Un brutto risveglio questa mattina in Campania, e in particolare nella provincia di Avellino, per una scossa di Terremoto piuttosto intensa che si è manifestata alle 7,35 di oggi, 15 aprile 2020. Il Terremoto si è verificato pochi minuti fa ed è stato chiaramente avvertito dalla popolazione. In base ai dati provvisori rilevati dall’INGV, il sisma ha avuto magnitudo compresa fra 3.1 e 3.6 della scala Richter. Seguono aggiornamenti. Aggiornamento ore 7.38 Il Terremoto di questa mattina è stato localizzato nei pressi di Nusco, in provincia di Avellino. L’INGV ha confermato il sisma con una magnitudo di 3.3 della scala Richter. In base ai dati rilevati dall’Istituto, il sisma si è generato ad una profondità di 11 km, con epicentro a 4 km dal Comune di Nusco. Aggiornamento ore 7.51 L'articolo Terremoto oggi Avellino: sisma alle ... Leggi su italiasera Terremoto oggi in Italia 15 aprile 2020 : tutte le ultime scosse | Tempo reale

